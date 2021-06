– Eg er veldig overraska over at noko slikt kan koma i 2021, seier lege og postdoktor, Henrik Vogt, frå senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Han er nådelaus i kritikken sin av måten Stavanger universitetssjukehus presenterte eit nytt forskingsprosjekt i juni.

I ein artikkel på sine eigne nettsider skriv dei at dei har bevist at fatigue ikkje var latskap.

Grunnen var at dei hadde funne stoff i blod og spinalvæske som blei skilde ut i samanheng med fatigue, når fatigue oppstår saman med kronisk sjukdom.

Roald Omdal, som står bak prosjektet uttaler følgjande i eit av sitata i SUS-artikkelen:

«Det er et kroppsleg fenomen, og det er ikke viljestyrt. Det styres ikke av tankene»

– Utbreidd haldning

Denne setninga, og setninga om at dei har «bevist at fatigue ikkje er latskap», er det Vogt reagerer aller mest på.

Henrik Vogt er også leiar av organisasjonen Recovery Noreg. Dette er ein organisasjon med medlemmar som har blitt friske frå mellom anna kronisk utmattingssyndrom eller ME, med hjelp av mentale eller atferdsbaserte metodar. Foto: Privat

– Det som blir veldig feil er å setja opp denne premissen. Berre fordi dei har funne noko i kroppen, så seier dei at det ikkje er latskap. Då seier dei jo samstundes at det kunne vore latskap om dei ikkje hadde funne noko, utdjupar Vogt.

For han representerer dette ein tanke om at det finst eit klart skilje mellom det mentale og det kroppslege. Ein tanke som han meiner burde vore avleggs.

– Me veit i dag at alle lidingar, enten me kallar dei psykiske eller fysiske, er biologiske og er forbundet med kroppslege endringar. At ein kan måla desse seier i seg sjølv ikkje noko om årsaka, og betyr ikkje at mentale prosessar er uviktige, seier han.

Haldninga han meiner å spora hos SUS, seier han er utbreidd. I arkivet sitt har han fleire avisutklipp frå inn og utland med overskrifter som «Fibromyalgia a 'Real Disease,' Study Shows» og «First biological proof that ME is real found by scientists».

Svarer på kritikken

Roald Omdal, som står bak fatigue-forskinga, meiner at han ikkje representerer eit slikt syn.

Han slit med å forstå korleis Vogt kjem til denne konklusjonen.

– Me veit i dag veldig godt at dette går begge vegar, seier han, og presiserer at dei i dette forskingsprosjektet har jobba med ein biologisk forståingsmodell for fatigue med grunnsjukdom. Dei har ikkje forska på ME.

– Å påstå at me meiner at fatigue er latskap er å snu problemstillinga fullstendig på hovudet. Det er likevel slik at enkelte oppfattar fatigue som latskap. Det er nettopp slike oppfatningar me argumenterer mot, slår han fast.

Forskar ved SUS, Roald Omdal, seier det er mange ulike og delvis motstridande oppfatningar når det kjem til mekanismar som fører til kronisk fatigue. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Han har snakka med pasientar som har opplevd å bli sett på som late, og det var dette Omdal ville adressera når han presenterte forskinga si.

– I all vår forsking på dette emnet viser me til dei biologiske mekanismane bak fatigue når dette opptrer som del av ein grunnsjukdom. Både i vitskapelege artiklar, populærvitskapeleg litteratur, og i eit utal av føredrag er det nettopp dette me presiserer. At fatigue ikkje er latskap.

– Kan bidra til meir stigma

Vogt på si side tenker at intensjonen har vore god, og han er samd i at det er mange legar som har lite kunnskap om fatigue, og dermed kanskje stemplar pasientane som late.

– Eg er heilt samd i at me må ta avstand frå det. Men ikkje på den måten.

Derfor meiner han at kritikken mot måten forskinga blir presentert på er viktig.

– I verste fall kan denne måten å argumentera på bidra til meir stigmatisering. Kva med alle som har ein tilstand der ein ikkje finn noko i kroppen? Er dei late, eller innbiller dei seg berre ting, spør Vogt retorisk.

Han viser til pasientgruppa med tilstanden som blir kalla MUPS (medisinsk uforklarte plager og symptom). Som NRK tidlegare har fortalt er dette ei av dei største pasientgruppene som går til fastlege.

Han meiner at retorikken frå SUS er særs uheldig for desse.

Redaktør meiner presentasjonen er uheldig

Vogt får delvis støtte frå Are Brean, som er redaktør i Tidsskriftet for norske legers forening. Også han reagerer på artikkelen på SUS sine sider.

– Å antyda at fatigue kunne ha vore latskap i 2021 er til å få litt bakoversveis av, seier han.

Uansett meiner han at sjølve forskinga er eit viktig stykke arbeid, og at det ikkje må hamna i skuggen av denne debatten.

Are Brean er redaktør i Tidsskriftet for norske legers forening. Foto: Einar Nilsen

– Sjølvsagt veit me at fatigue er eit biologisk fenomen, men det me veit mindre om er korleis og kvifor det oppstår. Derfor er dette først og fremst ein god medisinsk nyheit. Forskarane har gjort eit særs viktig arbeid som vil vera viktig for forståinga av fatigue, seier Brean.

Ikkje uvanleg med kritikk

At det kjem kritikk i etterkant av eit forskingsprosjekt er ifølgje Roald Omdal venta. Han er likevel litt overraska over graden av kritikk som kjem frå Vogt.

– Når det gjeld dei mekanismar som fører til kronisk fatigue er det mange ulike og delvis motstridande oppfatningar, og Vogt er i sin fulle rett til å hevda sitt syn i denne saka.

– Det er viktig å ha eit vitskapeleg grunnlag for forståinga slik at pasientar, pårørande, helsepersonell og styresmaktene kan ta hensiktsmessige avgjersler, avsluttar han.