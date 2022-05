Pasienten døde i hjemmet sitt kort tid etter utskriving fra sykehuset. Årsaken var en feilkobling av en ernæringspumpe, som førte til at pasienten ble kvelt.

– Dette er en svært trist og tragisk hendelse hvor pasienten døde. Det er sterkt beklagelig, skrivet styreleder i Helse Stavanger, Bjørn Erikstein, i en pressemelding.

Styreleder i Helse Stavanger, Bjørn Erikstein. Foto: Helge Tvedten / NRK

Politiet mener at Stavanger universitetssjukehus (SUS) ikke hadde gjort en god nok jobb med å sørge for at pasienten, eller andre som kunne hjulpet pasienten med pumpen, fikk opplæring i hvordan den skulle brukes.

– Man hadde ikke sikret at de som skulle overta ansvaret for pasienten hadde nok kunnskap om hvordan pumpen skulle brukes. Det er noe som har blitt tatt tak i, og nå har man sikret at opplæringen er god for de som skal ta over, sier Erikstein til NRK.

Døde under oppsyn av hjemmesykepleien

Sandnes kommune har også fått en bot på 600.000 kroner etter dødsfallet, siden pasienten døde under oppsyn av hjemmesykepleien.

Kommunedirektør i Sandnes, Bodil Sivertsen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Kommunen har ennå ikke bestemt seg om de skal godta boten, men må bestemme seg i løpet av uken.

Kommunedirektøren kaller det en tragisk hendelse, og sier de har gjennomgått rutinene sine.

– Vi har laget nye rutiner for å bedre kommunikasjonen mellom den kommunale helsetjenesten og sykehuset, sier kommunedirektør, Bodil Sivertsen