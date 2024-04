Stavanger prøver igjen å få til folkebad

Stavanger kommune ser igjen på muligheten for et nytt interkommunalt folkebad på Nord-Jæren, skriver Stavanger Aftenblad. Planer om et slik folkebad med blant annet 50-meters basseng er tidligere lagt på is på grunn av prisen på rundt 2 milliarder kroner. Nå prøver Stavanger kommune igjen å få med seg Sandnes, Sola og Randaberg på et spleiselag i Jåttåvågen.