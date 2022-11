Bemanningsbransjen og de kommersielle vikarbyråene har lenge vært blant de største skyteskivene til venstresiden i politikken.

SV og Rødt ønsker å avvikle og forby bransjen, mens Ap og Sp vil stramme kraftig inn på innleie fra bemanningsbyråene.

I Stavanger har den politiske ledelsen, ledet av ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), varslet knallhard kamp for heltidskultur og redusert bruk av bemanningsbyrå i kommunen.

Senest i oktober jublet ordfører Nordtun over at Equinor ansatte i faste stillinger i stedet for å bruke innleie innen forpleining.

Så, drøye to uker senere, la Stavanger kommune ut på anbud en kontrakt verdt 31 millioner kroner til kommersielle vikarbyråer innen barnehage, SFO og skole.

Utlysningen får bedriftsleder Arild Tjensvold i bemanningsbyrået Hytech Personell til å flire.

– De møter seg selv i døren, sier Tjensvold, som har jobbet i bemanningsbransjen i 24 år.

Vil fortsatt gjøre vikarbyråene overflødige

Hytech Personell-sjefen mener kommunens behov for innleide vikarer understreker hva han og bemanningsbransjen hele tiden har hevdet – nemlig at arbeidslivet trenger fleksibilitet for å fungere.

– Når det offentlige skal unnta seg selv, skjønner jeg ikke hvorfor politikerne ikke forstår at også det private trenger denne fleksibiliteten, sier Tjensvold.

Bedriftsleder Arild Tjensvold i bemanningsselskapet Hytech Personnel frykter konsekvensene av regjeringens lovforslag om å stramme inn regelverket for innleie. Foto: Hytech Personnel

I kunngjøringen skriver Stavanger kommune at det trengs pedagoger, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, samt assistenter. Kontrakten har en varighet på to år og kan fornyes.

Overfor NRK sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) at målet fortsatt er å gjøre vikarbyråene overflødige. Hun påpeker at ingen norske kommuner av en viss størrelse har klart å gjøre seg uavhengig av kommersielle vikarbyråer.

– Stavanger er blant de kommunene i Norge med strengest seriøsitetsbestemmelser i anskaffelser. Det er også grunnen til at vi har et anbud ute på vikartjenester. Ikke fordi vi ønsker å bruke dem, men fordi vi skal ha en god og ryddig avtale i de tilfellene hvor det blir nødvendig, sier Nordtun.

Har brukt over 100 millioner kroner på å fase ut innleie

Både før og etter at regjeringen foreslo å skjerpe reglene for innleie, har frontene mellom næringslivet og venstresiden vært harde.

Innstillingen til Stortingets arbeids- og sosialkomité er ventet om få uker, og i desember skal Stortinget behandle saken.

– Jeg mener dette kun handler om ideologi. Samtidig frykter jeg for investeringsviljen i Norge dersom det blir lagt bånd på muligheten for innleie og bemanningsselskaper, sier Hytech Personnel-sjef Tjensvold.

Hans selskap fôrer bedriftene i Rogaland med teknisk kompetanse, være seg ingeniører, lagerarbeider eller eksperter på innkjøp. Virksomheten hans er bundet av tariffavtaler og er en del av AFP-ordningen.

Likevel vil han måtte si opp ansatte dersom regjeringens lovforslag blir en realitet.

– Vi vil kunne miste noen ansatte, men vi vet ikke hvor mange, sier Tjensvold.

Regjeringens kamp mot innleie Ekspandér faktaboks Før sommeren foreslo regjeringen en rekke tiltak for å begrense inn- og utleie fra bemanningsbransjen: Regjeringen vil oppheve muligheten til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter».

Regjeringen vil at innleide etter en viss tid skal ha rett på fast ansettelse.

Regjeringen vil ha en godkjenningsordning for bemanningsselskap - som blant annet innebærer utvidede dokumentasjonskrav og strengere konsekvenser ved regelbrudd. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 12. desember. Kilde: regjeringen.no og stortinget.no

Ap-ordfører Nordtun sier til NRK at hun, i motsetning til høyresiden, ikke ser på innleie av vikarer i helse, oppvekst og omsorgssektoren som en god varig ordning. Derfor har det politiske flertallet brukt over 100 millioner kroner på hele, faste stillinger siden de tiltrådte i 2019.

Kampen mot innleie og kommersielle byråer fortsetter med uforminsket styrke i årene som kommer. Målet er fortsatt å fase ut bruken av vikarbyråer, forsikrer ordføreren.

– Vi har satt i gang et omfattende arbeid i Stavanger med å snu helt om på hvordan vi skal dekke opp for sykdom og fravær i organisasjonen. Det letteste ville vært å fortsette som høyresiden med innleie, men både de ansatte og brukerne fortjener bedre. Derfor vil dette være en hovedprioritet for oss de neste fire årene, sier Nordtun.

FLERTALLET: Flertallspartiene la torsdag frem sitt forslag til budsjett for 2023. Partiene er her representert ved Sara Nustad Mauland (Rødt), Frode Myrhol (Folkets parti), Daria Maria Szymaniuk (MDG), Eirik Faret Sakariassen (SV), ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), Dag Mossige (Ap), Dagny Sunnanå Hausken (Sp) og Bjarne Kvadsheim (Sp). Foto: Kristoffer Apall / NRK

NHO-sjefen er bekymret

NHO Rogaland-direktør Tone Grindland omtaler Stavanger kommunes bruk av innleie som en «helt naturlig dynamikk».

– Både i offentlig sektor og privat sektor er det behov for vikarer og midlertidige ansettelser. Kommunen gjør jo ikke noe galt. Men jeg er bekymret for dem som skal konkurrere om disse anbudene dersom flertallspartiene både i regjering og lokalt får det som de vil, sier Grindland og fortsetter:

– Endring av regelverk på innleie reduserer næringsgrunnlaget deres.