Stavanger-politikere vil stanse omstridt pub-kjede

– De ligger syltynt an. Vi ønsker ikke disse til Stavanger, sier Jan Erik Søndeland (V), ordførerkandidat i Stavanger.

Den danske pub-kjedens planlagte etablering i Stavanger har ikke akkurat gått på skinner. Først brøt kjeden regelverket da de lot håndverkere bo i tredje etasje i De Røde Sjøhus, hvor de arbeidet med å sette puben i stand.

To uker senere hadde kjeden flyttet de ti polske arbeiderne, men da til en vanlig enebolig Stavanger, også det i strid med reglene, skrev Aftenbladet.

Og fredag var det klistret opp alkoholreklame utenfor lokalene på De Røde Sjøhus.

– Dette må vel være et soleklart brudd på alkohollovens §9-2 om reklame for alkohol, så jeg fatter ikke hva disse folkene driver på med. Dette ser jo ut til å være det tredje lovbruddet de har gjort i Stavanger på kort tid, sier Søndeland.

John Peter Hernes, Høyres ordførerkandidat i Stavanger, mener også at skiltet er forbudt.

– Slik jeg kjenner alkoholloven i Norge, er dette ikke lov. Det er ikke lov å reklamere for øl, og enda mindre for gin, sier han.

Pengeflytting og rasisme

Søndeland har også funnet fram saker fra Danmark om Old Irish Pub.

I 2015 ble eieren av The Old Irish Pub dømt for å ha flyttet tre millioner kroner fra et konkursrammet selskap til The Old Irish Pub.

Og senest i år ble kjeden anklaget for å ha nektet gjester adgang på grunn av hudfarge.

The Old Irish Pub har inne en søknad om skjenkebevilling i Stavanger. Den vil Søndeland at kommunen skal si blankt nei til.

– Vi som politikere bør sette et eksempel. Vi bør løfte saken politisk og se om vi kan bruke skjønn i tillegg til alkoholloven, sier han.

Jan Erik Søndeland (V), ordførerkandidat i Stavanger. Foto: Oda Scheel/Venstre

Torsdag ba formannsskapet i Stavanger rådmannen om å opprette en politisk sak på skjenkebevilling til The Old Irish Pub. På denne måten kan skjenkingen til The Old Irish Pub avgjøres politisk på neste formannskapsmøte 11. april.

Tror omdømmet vil lide

Hernes sier reklameskiltet uansett vil føre til at Old Irish Pub vil få såkalte prikker. Prikkene gis til skjenkesteder som bryter alkoholloven, og kan føre til at skjenkebevillingen blir inndratt for en lengre eller kortere periode.

– Det er også uheldig med tanke på troverdighet og omdømme for dem som har tenkt å drive dette stedet, sier Hernes.

Han stusser over hvorfor eierne hengte opp reklameskiltet.

– Det virker veldig merkelig og uprofesjonelt ikke å forholde seg til norske regler når man skal operere i Norge, sier han.

– Ikke rasister

Landsjef i The Old Irish Pub, Simon Møller, sier selskapet fokuserer på etableringen i Stavanger og ønsker ikke å kommentere utspillene til Søndeland.

Men han understreker overfor NRK at Old Irish Pub aldri har avvist folk på grunn av sin hudfarge.

Det er lokalpolitiker i Frederiksberg kommune, Balder Mørk Andersen, som anklager The Old Irish Pub for rasisme. Han hevder å ha sett dørvakter nekte folk adgang på grunn av hudfarge i den danske byen.

– Det er kun anklager, og dem er det ingen hold i, sier Møller til NRK.

Når det gjelder påstander om reklameskiltet, har NRK gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Simon Møller, men har ikke lykkes.