Trygve Petter Nilsen er leder i veiseksjonen i Stavanger kommune.

– Når dette blir innført fullt og helt, kan jeg via en app på min telefon styre styrken på lyset, velge gater som skal slukkes helt eller velge gater som skal lyse hele døgnet, sier Trygve Petter Nilsen, leder i veiseksjonen i Stavanger kommune.

Lyse har startet arbeidet med å skifte over 18.000 gatelys i 11 forskjellige kommuner. i Stavanger byttes 6500 av dem ut. Et arbeid som skal være ferdig i løpet av de neste tre årene. De gamle pærene blir byttet ut med LED-belysning, noe som skal gi både bedre lys og bruke mindre strøm.

– Dette vil gjøre at folk får en annen lysopplevelse i gatene, med et mye sterkere og klarere lys. LED-lys er fremtiden når det gjelder belysning av veier, sier Nilsen.

Les også: Oslo må skifte ut 22 000 gatelykter

Miljøgevinst

Totalt kan bare Stavanger kommune spare 3,23 millioner kWh, noe som tilsvarer strømforbruket i 150 boliger.

En annen grunn til at de bytter ut de gamle pærene er fordi de inneholder kvikksølv.

– De gamle armaturene hadde lyspærer som inneholdt kvikksølv som ble forbudt å produsere for noen år siden. Da måtte vi se på andre løsninger slik at vi fikk en ny type teknologi som ikke bruker kvikksølv, sier Nilsen.

Gir uante muligheter

Når jobben er gjort kan kommunen altså styre gatelysene med en app, og Nilsen ser for seg at mulighetene det gir kan komme godt med.

– Kanskje skal det være en konsert eller et arrangement i sentrum som krever dempet belysning. Da kan jeg gå inn og styre det opp og ned, sier han.

Det kan også installeres sensorer som kan registrere aktivitet i området slik at lysnivået blir tilpasset det naturlige lyset. Det vil også da bli muligheter for å måle alt fra temperatur til luftkvalitet.

Også vanlige brukere kan få tilgang til å styre belysningen, selv om det ikke er noe som ligger i planene deres foreløpig.

– Per i dag ser vi ikke for oss at en vanlig bruker skal styre belysningen, men det er uante muligheter, og vi vet ikke hvordan denne teknologien med smart belysning vil utvikle seg. Så hvis vi ser en mulighet for at noen kan være med på å styre, så gjør vi gjerne det, forteller han.