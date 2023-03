Stavanger Oilers klar for semifinale

Stavanger Oilers tok sin fjerde strake siger torsdag kveld mot Lillehammer og er klare for semifinalen. Lillehammer har ikkje vore noko høgt hinder for Oilers som vann komfortabelt 8–1. Samanlagt etter fire kampar var målforskjellen på heile 36–3. Også Storhamar er klare for semifinale etter fire sigrar.