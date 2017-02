Stavanger Oilers ble seriemester uten å spille

Lørenskog måtte ta tre poeng i søndagens kamp for å bevare spenningen før siste serierunde. Det var ikke Romerike-laget i nærheten av å klare.

Dermed ble Stavanger Oilers kronet til seriemester for fjerde gang i klubbens historie uten selv å være i aksjon. Rogalendingene knuste Kongsvinger 6–2 lørdag.

Oilers topper tabellen med 94 poeng mot Lørenskogs 89 før avslutningsrunden spilles tirsdag.

Lørenskog havnet bakpå etter snaut elleve minutter. Elias Bjuhr sendte Lillehammer i føringen på en puck fra Joachim Jensen. Sju minutter senere utlignet Jason Krog, men nærmere kom ikke bortelaget.

I midtperioden la Dag-Morten Wehn på til både 2–1 og 3-1, mens Simen Rønold scoret Lillehammers fjerde for kvelden 18 sekunder ut i tredje periode.

Krog skulle bli tomålsscorer for Lørenskog, men 2-4-reduseringen kom for sent. Helt på tampen tok gjestene ut målvakten, og dermed kunne Troy Rutkowski og Emil Nyhus sikre Lillehammer en pen 6-2-seier.