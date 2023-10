Stavanger og Sola er best rusta mot ekstremvêr

For andre gong er Stavanger kåra til den best klimatilpassa kommunen i landet. I ei klimakartlegging gjort av CICERO, senter for klimaforsking, og forsikringsselskapet IF, gjentar Stavanger plasseringa frå 2019. I klassen store kommunar, 20-50.000 innbyggjarar, er det Sola som er den best klimatilpassa kommunen.

Kartlegging er delt inn i seks delar: Organisering, kartlegging av risiko og skadefare, identifisering av klimatilpasningstiltak, val av tilpassingstiltak, gjennomføring, og evaluering/oppfølging.