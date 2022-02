Stavanger med milliardoverskudd

Stavanger komme fikk et overskudd på nesten én milliard kroner i 2021. Det foreløpige regnskapet viser et netto driftsresultat på 988 millioner kroner, tilsvarende 7,6 prosent av samlede driftsinntekter, skriver Stavanger Aftenblad. Deler av overskuddet skyldes at planlagte investeringer ikke er gjennomført.