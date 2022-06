Stavanger-mann skal ha svindlet familien for tosifret millionbeløp

– Familien har politianmeldt ham for grovt bedrageri og omfattende økonomisk svindel. Det har vært en belastende tid med sorg og fortvilelse.

Det sier mannens bror til NRK. NRK kjenner identiteten til broren, men velger å anonymisere ham.

I løpet av de siste fem årene har Stavanger-mannen overbevist sin familie om at det er en hemmelig organisasjon som spionerer på dem.

Denne historien har han fortalt så lenge og så mange ganger at familien til slutt begynte å tro på den.

Det førte til at de ga ham kontroll over deres bankkontoer. Noe Stavanger-mannen skal ha utnyttet. Ifølge familien skal han ha svindlet dem for rundt 14 millioner kroner.

Gjeld til gambling

Han skal ha brukt deres penger og solgt familiehuset i Stavanger, samt betalt store summer til et utenlandsk gamblingsselskap.

– Han har spilt bort penger som han trolig ikke har hatt, og stjålet penger fra familien for å betale ned gjelden. Han har svindlet familien til økonomisk ruin, sier en venn av familien som ønsker å være anonym.

I september ble han anmeldt av familien. Siden da har han vært under jorda, helt til han i april dukket opp i sosiale medier og begynte å svindle intetanende nordmenn også.

– Vi er veldig lei oss for at han har fått fortsette å svindle andre til tross for at vi politianmeldte ham i september 2021. Vi tar sterkt avstand til hans handlinger, sier broren.

Dukket opp på Facebook

Emil Lock er en av dem han har forsøkt å svindle. Lock var på utkikk etter en spesiell type lysmikser, og la ut en annonse på en kjøp- og salgsgruppe på Facebook.

Etter en liten stund fikk han en privat melding om at en person hadde en til salgs.

Personen sendte til og med et par bilder av lysmikseren.

Emil Lock karakteriserer hans tap som en liten fisk i den store dammen. Foto: Privat

Lock ble skeptisk, da personen brukte en liten stund på å sende bildene.

Han brukte derfor et omvendt bildesøk på Google, men kunne ikke finne bildet han mottok.

Derfor ble han enig med selgeren om å kjøpe. Men på grunn av litt skepsis, betalte han bare 50 prosent på forhånd.

– Han ga meg sitt fulle navn og kontonummer, sier Lock.

Men klarte ikke helt å legge det fra seg. Han gjorde et nytt forsøk på å søke opp bildet. Denne gang i Bing.

Slik var samtalen mellom Emil Lock og den svindelsiktede Stavanger-mannen. Foto: Privat

Nå fant han det.

– Men da hadde jeg allerede betalt 8000 kroner. Med tanke på det familien har mistet er jeg en liten fisk i den store dammen her, men likevel, sier han.

Pågrepet i Romania

Familien forklarer at de ikke har hatt kontakt med broren siden anmeldelsen.

– Vi håper han erkjenner sine feil og tar konsekvensene av det han har gjort, sier broren til NRK.

Nå er han pågrepet og siktet for flere vinningslovbrudd, blant annet to tilfeller av grovt bedrageri. I tillegg ble han den 6. mai videre siktet for elleve nye bedragerier.

Pågripelsen skjedde i Romania i begynnelsen av mai i år, og det ble besluttet utlevering av siktede til Norge den 17. mai.

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker i Sør-Rogaland tingrett tidligere i vår.

– Siktelsen går på at han skal ha svindlet 12 millioner mot forskjellige fornærmede. Ikke bare mot familien, sier politiadvokat Cecilie Tonning til NRK.

Mannens forsvarer, Pål Oskar Minde, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Siktede har erkjent de faktiske forhold.

Saken har også vært omtalt i Aftenbladet.