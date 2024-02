Stavanger-mann dømt for hvitvasking

En mann i 60-årene fra Stavanger er dømt til fem måneders fengsel for hvitvasking av penger. Mannen traff en kvinne på en forretningsreise i utlandet flere år tilbake i tid. Ni år seinere ble det innbetalt 2,4 millioner kroner til en bankkonto som Stavanger-mannen opprettet for kvinnen. Hun ba ham om å overføre penger videre til Tyskland, Polen og Abu Dhabi. Det viste seg at kvinnen hadde mottatt pengene etter en fakturasvindel mot et selskap i Bergen. Rundt en halv million kroner gikk tapt i overføringen til Tyskland. Retten trodde Stavanger-mannen på at han ikke visste pengene stammet fra en svindel. Han ble imidlertid dømt for grov uaktsom hvitvasking siden retten mener mannen burde vært mye mer kritisk til å opprette en konto og overføre penger for en annen person.