Stavanger lufthavn: – Vil være forsinkelser i hele dag

Ifølge lufthavndirektør ved Stavanger Lufthavn, Anette Sigmundstad, er det en teknisk utfordring i en integrasjon mellom et radarsystem som heter Natcom og et annet system som lammer flytrafikken over Sør-Norge.

– Dette systemet dekker hele Sør-Norge, og som vi vet så er sikkerheten førsteprioritet for luftfarten. Når et system da ikke har 100 prosent funksjon, så må vi midlertidig stenge luftrommet til dette er oppe igjen, sier Sigmundstad.

Det er ifølge Sigmundstad ingenting som tyder på at det er noe annet enn en tilfeldig teknisk feil. Men feilen vil ha store konsekvenser for flytrafikken ut over dagen.

– Dette vil føre til vesentlige forsinkelser nå, men også utover dagen. For det er ikke bare slik at en kan skru på full fart igjen. Dermed vil det være konsekvenser utover hele dagen i dag. Vi håper dette kan løse seg forholdsvis raskt, og at vi får kommet i gang. Men de reisende må forholde seg til informasjonen de får fra flyselskapene, sier Sigmundstad.