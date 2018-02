Stavanger kommunes nettside misbrukt til utvinning av kryptovaluta

Stavanger kommune ble søndag utsatt for en ny type dataangrep.

Et hjelpemiddel flere offentlige instanser bruker for å hjelpe personer med lese- eller skrivevansker, som heller vil lytte til teksten på en nettside enn å lese, ble angrepet.

Hendelsen skjedde klokken 11.14 hos leverandøren av hjelpemiddelet Talende web. Det førte til at flere tusen nettsteder ble misbrukt, blant annet nettsiden til svensk politi.

Ved å hacke seg inn i tjenesten, stjal angriperne datakraft fra maskinene som aktiverte hjelpemiddelet da de besøkte nettsidene.

– Feilen ble oppdaget veldig fort, forteller nettredaktør i Stavanger kommune, Tone Gaard.

Stavanger kommune har ikke tall på hvor mange som benyttet seg av tjenesten Talende web i perioden angrepet pågikk. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

I perioden angrepet pågikk brukte angriperne den stjålne datakraften til å utvinne kryptovaluta, en prosess der man bruker datakraft til å skape nye digitale mynter.

I dette tilfellet kryptovalutaen Moreno (ekstern lenke).

– Dette er en ny problemstilling vi må forholde oss til. Vi må ta alle hendelser av denne typen alvorlig. Slike forsøk på infisering og bruk av andres datakraft har vi ikke opplevd tidligere.

Kryptovaluta Ekspandér faktaboks Kryptovaluta er et desentralisert digitalt pengesystem.

Benytter seg av kryptografi for å sikre transaksjoner og kontroll over utvinning av nye valutaenheter.

Blokkjeden er teknologien bak kryptovaluta som gjør den sikker å bruke.

Når en transaksjon er bekreftet blir den en del av den sikre blokkjeden.

Personer som driver med utvinning bekrefter transaksjoner.

Utvinnerne blir belønnet med kryptovaluta for den jobben de gjør med bekreftelse av transaksjoner.

Klokken 16 var programmet som gjorde at hackerne kunne stjele datakraft skrudd av. Stavanger kommune har ikke tall på hvor mange som benyttet seg av tjenesten Talende web i denne perioden.

– Det er snakk om få timer og få personer som er utnyttet.

Stengte serveren

Det engelske selskapet Text Help leverer programmet som ble infisert. Funka.com leverer løsningen til Norge og Sverige. Rundt 300 kunder ble rammet i de to landene søndag.

– Det er positivt at sikkerhetssystemene oppdaget dette raskt. Vi tok kontakt med alle våre kunder via e-post og sosiale medier. Serveren vil være stengt til klokken 13.00 tirsdag, forteller daglig leder, Susanna Laurin.

Hun forteller at det er vanskelig å garantere seg mot denne typen angrep.

– Dette skjer over hele verden, hele tiden. Vi gjør tiltak for at kundene vår skal være beskyttet. Det er også viktig å påpeke at ingen data ble spredt i angrepet. Det var kun snakk om utvinning av kryptovaluta.

– En trend

Sikkerhetsrådgiver Erlend Oftedal forteller at dette er en pågående trend.

– For sluttbrukerne er dette heldigvis relativt ufarlig, forteller sikkerhetsrådgiver Erlend Oftedal. Foto: Privat

– For brukerne er dette heldigvis relativt ufarlig. Datamaskinen vil gå sakte så lenge man har nettsidene oppe i nettleser, og problemet vil forsvinne så snart man lukker fanen i nettleseren, sier han.

Oftedal forteller at ved et mer ondsinnet angrep kunne de for eksempel prøvd å stjålet informasjon eller brukernavn og passord fra brukerne på de aktuelle sidene, forsøkt å bryte seg inn i datamaskinen via nettleser eller forsøkt å lure brukerne til å installere skadevare.

– Som eier av en nettsted bør man være forsiktig med hvilke eksterne tjenester man laster direkte inn på nettsidene. Angrepet viser hvor lett det kan være for en ekstern tjeneste å misligholde denne tilliten nettstedseier har gitt.