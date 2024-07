– Eg synest det er fint. Sjølv om det er av plast, ser det fancy ut.

Reklamen frå Stavanger kommune dukka tilfeldigvis opp da Kim Elin Olsen bladde på sosiale medium under bryllaupsplanlegginga.

Servise av sukkerrøyr til leige, laga for å kunne bli brukt hundrevis av gonger.

Gjenbruk er i vinden. Her opnar dei snart eit kjøpesenter for gjenbruksvarer, som truleg også blir Europas største.

Bra for både miljø og lommebok

– Vi har spart masse pengar på dette. Det er snakk om tusenlappar i forskjell, seier Olsen.

Kim Elin Olsen og Steffen Wallace valde å dekke med leigd servise då dei feira bryllaupet sitt. Foto: Erlend handeland Tuastad / NRK

Alternativet ville vore å leige gjennom eit anna utleigeselskap. Det kunne blitt dyrt med gjestelista på 102 namn.

– Dette er veldig kjekt for miljøet, og veldig kjekt for lommeboka. Vi betaler ein tidel av kva vi ville betalt gjennom eit anna utleigeselskap, seier ho.

Brudeparet på veg inn i teltet der bryllaupsfesten skulle vere på Dale i Sandnes. Foto: Erlend handeland Tuastad / NRK

Bruda forklarer at ho prøver så godt ho kan å vere miljøbevisst. Ho er kunstnar, og lagar film og musikk som ofte har miljø i fokus.

Nå vil ho etterleve det ho syng om.

Henta inspirasjon frå utlandet

Det var Gabriele Brennhaugen frå klimaavdelinga i Stavanger kommune som først fekk ideen om at kommunen skulle leige ut servise.

Gabriele Brennhaugen har røter i Tyskland, landet ho henta ideen frå. Foto: Erlend Handeland Tuastad / NRK

I kommunen hadde dei snakka lenge om å gjere det lettare for folk å ta i bruk fleirgongservise, for å redusere bruken av eingongsservise og -emballasje i Stavanger.

Brennhaugen henta inspirasjon frå Tyskland, der dei i fleire år har nytta seg av plastservise til fleirgongsbruk på store festivalar, sportsarrangement og liknande.

– Hovudmålet er at vi skal bruke mindre ressursar. Det kostar veldig mykje energi og materiale å lage ting som berre skal brukast éin gong. Mens dette kan brukast hundrevis av gonger.

Plastserviset er laga av biologisk materiale, nærare bestemt sukkerrøyr, og toler fleire hundre gongers vask og bruk. Leigeprisen er ei krone for ein gaffel, to kroner for ein tallerken og meir for mugger, salatbollar og andre større einingar.

Serviset er laga av polyetylen, hard plast i biologisk materiale. Foto: Erlend Handeland Tuastad / NRK

Per i dag har dei 1000 sett av plastserviset, som er nok til like mange menneske.

Ifølge Brennhaugen er det fleire kommunar som gjer ulike tiltak for å minske bruken av eingongsservise, for eksempel gjennom panteordningar. Likevel trur ho Stavanger kan vere første kommune med akkurat denne typen ordning.

Samarbeider med Arbeidstreningssenteret

Nå blir drifta profesjonalisert i samarbeid med Arbeidstreningssenteret i Stavanger.

Arbeidstreningssenteret tilbyr kommunale tiltaksplassar til personar som har behov for hjelp til å komme seg i arbeid.

Utleigeordninga gir god trening for dei på Arbeidstreningssenteret, meiner Sandra Dina Sæland Khorasani. Foto: Erlend Handeland Tuastad / NRK

– Dette gir utvida arbeidsoppgåver i form av kundekontakt og logistikkarbeid. I tillegg gir det veldig god språktrening, seier Sandra Dina Sæland Khorasani, som er jobbkonsulent hos Arbeidstreningssenteret.

Ho blir ikkje overraska dersom interessa for utleigeordninga aukar framover.

– Gjenbruk er veldig i vinden nå, så det trur eg det er veldig store moglegheiter for.

