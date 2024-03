Stavanger kommune kjøpte 100 boliger

Det siste året har Stavanger kommune kjøpt 100 boliger for å få ned køene for å få kommunal bolig. I 2022 satte det daværende bystyret av 400 millioner kroner for å kjøpe boliger.

Kommunen har tatt imot mange ukrainske flyktninger, og det har økt køene for å få kommunale boliger.

Men kommunen har en utfordring med å få spredd de kommunale boligene. Kjøpene det siste året har ført til økt konsentrasjon av kommunale boliger i enkelte deler av kommunen.