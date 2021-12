Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er på tide. Det har vært ekstremt mye smitte i vår klasse, og det er flere smittede nå. Det er greit nå som det blir jul, slik at ikke så mange må sitte i karantene på julaften, sier elev ved Austbø skole i Stavanger, Malin Gysland Hanevik.

Hun og klassekameratene Karoline Hovland og Andreas Førsund Flatøe sitter klare for å være med i NRKs Klassequiz på radio da de får beskjeden om hjemmeskole.

Stavanger kommune har nemlig innført hjemmeundervisning for 5.–10. klassetrinn på skolene fra 16. desember og ut året.

Det har over lengre tid vært mye smitte i skolene i Stavanger. Skolesjef Jørn Pedersen forklarer at det i forrige uke var smitte på 38 av 47 skoler i kommunen.

– Med den skjerpede karanteneplikten som er innført fra i morgen, ville vi ha hatt et høyt antall nærkontakter som ville vært pålagt karantene. Det ville fått konsekvenser for drift og muligheten til å drive forsvarlig smittevern, sier han.

– En lettelse

For rektor ved Austbø skole, Terje Angelskår, var det en lettelse at kommunen nå innførte hjemmeskole.

– Det har vært krevende for både ansatte, elever og foresatte. De siste dagene har flere bedt om fri for sine ungdommer. Etter at det ble kjent, har jeg sett en lettelse i manges ansikter, sier Angelskår.

Rektor Terje Angelskår ved Austbø skole sier det har vært en lettelse for mange med at det ble hjemmeskole nå før jul. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Rektoren fikk brev fra en av klassene mandag, hvor de ba han om hjelp.

«Kjære rektor. Vi i klassen ønsker hjemmeskole. Sist uke hadde fem i klassen korona. 17 var borte. Hver gang vi tester oss i klasserommet har noen en positiv test. Det er snart jul, og mange er redde for å bli smittet. Mange skal reise bort og være med familie og besteforeldre. Hilsen klassen»

Eneste trygge arenaen

Også Bokn kommune i Rogaland og Lier kommune i Viken har innført hjemmeskole for alle elever i grunnskolen frem til og med juleferien. Det er ventet at langt flere kommuner vil følge etter.

Sandnes kommune går ut i juleferie allerede på fredag og ser seg dermed ikke nødt til å ha hjemmeskole de siste dagene.

Men selv om det uansett snart er juleferie, så er ikke tidlig juleferie nødvendigvis løsningen.

– Jeg har stor forståelse for de som er redde for å havne i karantene på julaften. Samtidig er det viktig å holde skoler og barnehager åpne. Særlig før jul fordi vi vet at det er noen barn som har det som den eneste trygge arenaen i livet sitt, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), skolebyråd i Oslo.

Kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: Tore Linvollen / NRK

Også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har vært kritisk til nedstenging av skolene.

– Skoler skal ikke stenges som et forebyggende tiltak. Nå har vi satt inn tiltak som skal begrense smitten i samfunnet. Vi har høy vaksinasjonsgrad, og tredje dose er på vei. Jeg håper at tiltakene vil være gode nok til at skoler og barnehager vil kunne holde åpent også i det videre, sier hun.

Prioriterer de yngste

Skolesjefen i Stavanger sier at selv om det blir hjemmeskole så vil det likevel være et omsorgstilbud på skolen for sårbare elever, elever med særlige behov, og elever med foreldre i samfunnskritiske yrker.

Skolesjef i Stavanger, Jørn Pedersen, sier de nye tiltakene blir innført for å ivareta smittevern og for å kunne sikre forsvarlig skoledrift fram mot juleferien. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi prioriterer de yngste elevene og elever i sårbare situasjoner. Når mellomtrinnet har digital hjemmeskole, blir det lettere å tilrettelegge fysisk for disse elevene, sier Pedersen.

De kommunale barnehagene innfører også reduserte åpningstider, mens de private barnehagene kan bestemme selv. De fleste her følger trolig etter.

Alle barnehagene skal som hovedregel ha åpent minimum 7,5 time per dag.

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, vil takke alle de dyktige ansatte på skolene og i barnehagene.

Hun sier at de ansatte har strukket seg langt i snart to år, og at slitasjen er stor.

– Det er også vanskelig å få tak i nok vikarer. Vi håper disse tiltakene vil gjøre hverdagen tryggere for både barn, foreldre og ansatte, sier ordføreren.