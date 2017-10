Stavanger investerer

Rådmann i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, legger i dag frem sitt forslag til budsjett for 2018. Kommunen skal investere 5.3 milliarder kroner de neste fire årene, slik han ser det. Skoler, bofellesskap og park- og idrettsanlegg står for det meste. Lånegjelden til kommunen vil øke fra 6.2 til 7.3 milliarder om fire år.