Etter det NRK Rogaland kjenner til er det innkalt til ekstraordinært gruppestyremøte i Stavanger Høyre i ettermiddag.

Det skjer i etterkant av at Sissel Knutsen Hegdal i går, bekreftet overfor Aftenbladet, at hun ennå er ordfører. Hun sa dette til tross for at hun for en uke sidan sa til samme avis at hun gikk av.