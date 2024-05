Stavanger har brukt 135 millioner kroner for mye allerede

– Trenden fra 2023 med at utgiftene øker mer enn inntektene har fortsatt inn i 2024 og viser med all tydelighet behovet for omstilling, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger.

Samlet har tjenesteområdene et merforbruk på kr 135 millioner kroner per 30. april, noe som utgjør 3,6 prosent over vedtatt budsjett. Inntektene øker ikke som forutsatt og avviksprognosen for året viser et merforbruk på 442 millioner kroner dersom det ikke blir gjennomført kostnadsreduserende tiltak.

– Det store antallet flyktninger som er bosatt, samt et økende antall personer som har krav på tjenester innen helsesektoren, gjør at kostnadene våre vokser mer enn forutsatt, sier Vareide.