Stavanger-gründere kjemper om Stordalen-million

– En million for oss vil bety at vi kan komme oss raskere ut i markedet, forteller Kjetil Fedde i THRUSTME.

Sammen med kompis Kjartan Jensen sluttet de i oljebransjen da nedturen kom.

– Det er ingen av oss som treger på det, men vi har lagt ned mye arbeid. Nå håper vi det skal bære frukter, sier Fedde.

– Vi hadde båter begge to, som vi solgte for å kunne ta denne muligheten. Jeg hadde en som var gjeldfri. Det var 300.000 kroner rett inn i selskapet. Vi hadde jo ikke tid til å bruke dem uansett, legger Kjartan Jensen til.

THRUSTME har utviklet et produkt som glatt kunne gått inn i en James Bond-film. Produktet de har utviklet er en ryggsekk med fire jetmotorer. Den gjør at du kan kjøre rett opp skibakken på egen hånd i 80 km/t.

– Det er et unikt produkt som ingen har sett før, mener Fedde.

Jordbær-millionen

Eller Strawberry-million som Stordalen selv kaller konkurransen. Hotellkongen begrunner konkurransen med at han ønsker å gjøre Norden til et mekka for gründere.

2074 søknader fra hele Norden kom inn til årets konkurranse. Nå står tre svenske selskaper og tre norske selskaper igjen. THRUSTME, Bike Finder og Blue Lice er Norges håp, og alle representerer Stavanger.

– Jeg er veldig spent på hvem som klarer å overbevise oss med pitchene sine på finaledagen i Stockholm. Nå vet vi litt om bedriftene, men en viktig del gjenstår. For som jeg pleier å si så investerer vi ikke i bedrifter, vi investerer i mennesker, sier Petter Stordalen til sin egen hjemmeside.

Innovativt miljø

Blant over 50 selskaper holder THRUSTME, Bike Finder og Blue Lice til i Innovation Dock i Stavanger. Like ved sjøkanten i østre bydel.

– Det er utrolig kult for det miljøet vi har bygget opp at alle de norske finalistene stammer herfra. Det viser at vi klarer å bygge opp bedrifter som blir lagt merke til nasjonalt, forteller en av personene bak gründermiljøet, Magnus Meisal.

Magnus Meisal i Innovation Dock er stolt over de tre selskapene fra Stavanger som kjemper om Stordalens million. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

De siste årene har Stavanger-regionen vært gjennom en tøff tid. Oljenedturen har ført til at folk har gått i nye veier.

– Vi har vært igjennom en kraftig omstilling, men så er vi jo kreative her. Vi er flinke til å se nye butikker der andre nødvendigvis ikke ser samme muligheter. Og vi anvender kunnskapen vår til å lage nye løsninger, mener Meisal.

Bekjemper lakselus

En av dem som ble arbeidsledig under oljenedturen var Lars-Kristian Opstad. Gjennom gründermiljøet har han blitt en del av et team på fire personer, som har startet selskapet Blue Lice. Nå står de i finalen av Stordalens jordbær-million.

De har utviklet et system som tar lakselusen på et tidlig stadium, før lakselusen setter seg på laksen.

Lars-Kristian Opstad i Blue Lice har tro på at de vil stikke av med millionen. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

– I dag bruker vi 10 milliarder på å behandle lakselus etter at laksen har fått det. Vi har snudd det på hodet og sagt vi må ha et preventivt tiltak for å hindre dette, forteller han.

Allerede etter seks måneder i drift, skal produktet nå testes ut ved et av Bremnes Seashores anlegg.

– Løsningen vår er viktig, ikke kun for oppdrettsnæringen, men også ettersom vi har et kjempebehov for å produsere mat de neste 20–30 årene. Klarer vi ikke produserer bærekraftig fisk, så vil vi få et kjempeproblem, sier Opstad.

Ødelegger for sykkeltyvene

Selskapet Bike Finder har utviklet et produkt som gjør det mulig å spore sykkelen din, enten du bruker elsykkel til jobb eller konkurrerer i Tour de France. Det fysiske produktet er en blå GPS-pinne, som festes inne i styret på sykkelen.

Med hjelp av en app på telefonen kan du enkelt finne sykkelen igjen, om den skulle bli stjålet.

– I tillegg til at det er en GPS-pinne, så har senderen også en innebygd sirene som går av hvis sykkelen blir stjålet, sier Snorre Dishington i Bike Finder. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

– Me har et produkt som det absolutt er et marked for. Stordalen er opptatt av det skal være bærekraftig og løse et problem. Det vil jeg si at vår produkt absolutt gjør, sier Snorre Dishington i Bike Finder.

– I tillegg er han en ivrig syklist. Han har en ganske dyr Trek-sykkel, så han kan nok selv ha følt på frykten for å få den frastjålet, legger han til.

Selskapet har utviklet produktet gjennom flere år, og skal etter planen starte levering innen en måned.