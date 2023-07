Stavanger får parkeringsforbod for elsparkesyklar

Stavanger kommune er i ferd med å gjere det umogleg å parkere elsparkesyklar enkelte stader i byen, skriv Stavanger Aftenblad. Årsaka er at fleire syklar blir parkerte over linjer som skal leie blinde og svaksynte.

Kommunen skal gå i dialog med utleigeselskap for å få dei til å legge inn ein forbodssone over slike linjer, slik at personar som har leigd syklane ikkje får sett dei frå seg der.

Trygve Petter Nilsen, seksjonsleiar for veg og trafikk i Stavanger kommune, seier til avisa at dialogen med selskapa er god.