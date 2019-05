NRK får bekreftet fra flere hold at den kinesiske delegasjonen med Li Zhanshu i spissen besøker Stavanger på nasjonaldagen. Allerede 15. mai kommer besøket til Oslo får NRK bekreftet.

Li Zhanshu er Stortingets gjest i Norge. Den kinesiske delegasjonen skal både gjennomføre et møte og middag på Stortinget. Etter det NRK blir opplyst vil dette bli offentliggjort i en pressemelding i morgen.

Til Stavanger Aftenblad bekrefter Michael Tetzschner (H) at besøket er en gjenvisitt fra utenriks- og forsvarskomiteens besøk til Kina.

Om morgenen 17. mai vil kineserne dra videre til Stavanger.

En av Xi Jinpings nærmeste

Li Zhanshu er formann i folkekongressens stående komité og dermed nummer tre i det politiske systemet. Han er en av Kinas president, Xi Jinping, mest betrodde venner og har i fem år vært presidentens stabssjef.

Ingen av NRKs kilder har opplysninger om at Kinas statsminister Li Keqiang kommer til Norge 17. mai, slik enkelte medier har spekulert i. Dersom Li Keqiang også kommer til Norge vil det trolig ikke bli avklart før tett opp mot nasjonaldagen.

Foreløpig har det offisielle Norge vært ordknappe rundt besøket. Trolig vil det komme en pressemelding rundt besøket i løpet av uken.

Skulle egentlig til Bergen

Besøket skulle egentlig finne sted i Bergen, men de reisende kommer med et fly som er for stort for rullebanen på Flesland.

– Vi har innkortet rullebanelengden med 500 meter fordi vi bytter ut betongen i enden av rullebanen med asfalt. Frem til 15. juni har vi for kort rullebane til dette flyet, sier fungerende lufthavndirektør Bergen lufthavn, Øystein Skaar.

Stavanger Aftenblad skriver at kineserne kommer i en av Air Chinas Boeing 747–8i-maskiner. Emiren av Qatar har et 747–8-fly. Det har tidligere vært på trening ved Stavanger lufthavn.

Ifølge Boeings liste over flyplasser med destinasjonsflyplasser for flytypen har Flesland kun betinget godkjenning, mens Stavanger lufthavn har godkjenning.

Møtte kongen i fjor

Li Zhanshu møtte Kong Harald under statsbesøket i Kina i fjor.

REAGERER 1: SV-politiker Eirik Faret Sakariassen mener menneskerettighetssituasjonen i Kina må bli et tema under besøket. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Når formannen i folkekongressens stående komité besøker Norge på nasjonaldagen, er det den mektigste personen fra landet som har besøkt Norge siden Nobel-striden.

Reagerer på besøket

Både SV-politiker Eirik Faret Sakariassen og Frps Leif Arne Moi Nilsen synes det er merkelig at den kinesiske toppolitikeren skal besøke Stavanger på nasjonaldagen.

– Jeg er skeptisk til å knytte oss for tett til et land som ikke har den friheten og menneskerettighetssituasjonen som er akseptabel for oss, sier Faret Sakariassen.

Han mener de som tar imot Li Zhanshu har en plikt på vegne av alle nordmenn.

– Situasjonen rundt menneskerettighetene må løftes. Det ville vært helt uakseptabelt dersom dette ikke ble gjort.

REAGERER 2: Frps Leif Arne Moi Nilsen synes ingenting om at den kinesiske topplederen kommer til Stavanger på nasjonaldagen. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Jeg synes absolutt ingenting om besøket. Kina sitt syn på menneskerettigheter står stikk i strid mot vårt. Det er en hån mot vårt demokratiske land at de kommer, legger Moi Nilsen, som er medlem i 17. mai-komiteen i byen.

– Avventer mer informasjon

NRK var til stede i kommunalutvalget i Stavanger i formiddag. Ingen av de NRK var i kontakt med ville uttale seg konkret om det ventede besøket fra Kina.

– Har ingen kommentar til dette akkurat nå. Foreløpig avventer vi mer informasjon fra Stortinget, var beskjeden fra Per A. Thorbjørnsen (V).

– Ingen kommentar, sa både rådmann Per Kristian Vareide og Christian Wedler (Frp).

Etter det NRK blir fortalt er besøket foreløpig unntatt offentlighet.

Heller ikke Sør-Vest politidistrikt ønsker å uttale seg om besøket på nåværende tidspunkt.

– Politiet kan ikke si noe om beredskap basert på spekulasjoner i media om et statsbesøk, skriver kommunikasjonssjef i politidistriktet, Jon Dagsland.