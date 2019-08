Stavanger er Norges elbilhovedstad

I dag ble Stavanger kåret til Norges elbilhovedstad 2019. Begrunnelsen er at Stavanger er den av storbyene i Norge som har gjort mest og jobbet best for å legge til rette for det store elbilskiftet. I 2018 mottok Bergen prisen, mens Oslo stakk av med seieren i 2017, skriver Stavanger Aftenblad.