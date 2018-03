Stavanger domkirke blir varm igjen

På grunn av det tørre og kalde vinterværet har temperaturen i Stavanger domkirke blitt skrudd ned til under 10 grader. Dette har blitt gjort for å unngå at tørt inneklima fører til skader på interiør som prekestol og orgel. Kulden i domkirken har ført til at arragement har blitt flyttet, men nå blir temperaturen skrudd opp til mellom 16 og 19 grader, opplyser kirkeverge Svein Inge Thorstvedt.