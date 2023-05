Stavanger Aftenblad: Grove trusler mot varaordføreren i Sandnes

Jourhavende jurist Anne Mette Dale ved Sør-Vest politidistrikt opplyser til Stavanger Aftenblad at politiet ikke har noen mistenkte i saken.

Fredag holdt varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) i Sandnes en pressekonferanse i lys av en rekke kritiske artikler i Aftenbladet om egen habilitet opp mot hans tidligere arbeidsgiver Seabrokers.

Truslene som Borgli mottok skal imidlertid ikke ha sammenheng med den siste ukes artikler, men en barnevernssak.

– Jeg ble oppringt via sentralbordet i rådhuset fra et skjult nummer. Der ble det brukt harde ord og grove trusler mot meg. Vi får fra tid til annen trusler, men disse var av en slik karakter at de ble politianmeldt, sier varaordfører Borgli til Stavanger Aftenblad.

Sandnes-politikeren var i avhør fredag ettermiddag og skal i nytt avhør søndag.