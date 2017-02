Stavanger – internasjonal kunstby?

Gatekunstfestivalen Nuart mener tiden er inne for å markedsføre Stavanger som kunstby internasjonalt. De får støtte fra politikerne i byen. Et senter for urban kunst skal utredes i samarbeid med selskapet bak Nuart, og det skal settes ned en tverrfaglig gruppe som skal se på hvordan kunst kan brukes i byutviklingen. Det ble vedtatt i kommunalstyret for kultur og idrett i går kveld.