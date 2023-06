Statsforvalteren skal vurdere gratis buss

Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet ba om lovlighetskontroll av vedtaket om gratis buss i Stavanger. Kravet fikk også støtte fra Høyre. Bakgrunnen er at partiene mener at saken er for dårlig utredet til å bruke så mye penger. Det er satt av 200 millioner kroner for at innbyggerne i Stavanger skal få gratis buss fra 3. juli. Statsforvalteren skal vurdere lovligheten av vedtaket, men det forsinker ikke oppstarten av gratis buss, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.