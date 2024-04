Statsforvalteren i Rogaland oppretter tilsyn etter dødsfall ved Stavanger universitetssjukehus

Det opplyser statsforvalteren på sin hjemmeside.

Bakgrunnen er at et barn døde under tannbehandling ved sykehuset denne uka. Helsetilsynet ber nå Statsforvalteren i Rogaland om å vurdere videre tilsyn.

– Dette er en sak med alvorlig utfall, og saken får høy prioritet hos oss sier fylkeslege Andres Neset i en pressemelding.

Politiet er i gang med egen etterforskning av saken der politiadvokat Tove Marie Haver i Sør-Vest politidistrikt opplyser om at det foreløpig ikke er noen mistenkte men de jobber med videre avhør nå og avventer obduksjonsrapport.