Det erfarer NRK etter å ha snakka med kjelder tett på regjeringa.

Detaljane er likevel ikkje kjent.

Men klokka 9.30 presenterer olje- og energiminister Tina Bru (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) statsbudsjettet hos energiselskapet Lyse i Stavanger.

I dag må vasskraftprodusentane skatta 59 prosent, eller tre gonger meir, enn til dømes vindkraftselskapa som berre betalar ordinær selskapsskatt.

Årsaka grunnrenteskatten.

Det er ein ekstraskatt som bli pålagt næringar som tener på å bruka naturressursane.

I dag gjeld dette vasskraft og oljeutvinning.

Grunnrenteskatt Ekspandér faktaboks Grunnrenteskatt er en skatt på gratis naturressurser, som olje eller rennende vann. De regnes som fellesskapets eiendom, og skatten sikrer at disse verdiene kommer fellesskapet til gode.

Vannkraftprodusentene skatter 59 prosent til staten, tre ganger mer enn vindkraftselskapene, som betaler ordinær selskapsskatt på 22 prosent.

Ingen annen virksomhet i Fastlands-Norge blir skattet like hardt som vannkraft.

Den 11. juni 2020 fremsatte Fremskrittspartiet gjennom representantforslag følgjande: "Fremskrittspartiet mener at grunnrentebeskatning må bestå, men at den bør ramme såkalt superprofitt som opprinnelig tenkt da denne form for beskatning ble innført. En normal avkastning på investert kapital bør skjermes for grunnrentebeskatning. Dette vil føre til at et betydelig antall prosjekter blir lønnsomme og investeringsbeslutning kan fattes."

«Skrekkeksempelet»

Ifølge energiselskapet Lyse i Rogaland er Jøssang kraftverk på Jørpeland «skrekkeksempelet» på korleis dagens skattesystem hemmar oppgraderingar av norske vasskraftverk.

Kraftverket i Rogaland, som er middels stort og produserer straum til om lag 5000 husstandar, blei oppgradert og sett i produksjon av Lyse i 2010.

Men etter fornyinga har fallande kraftprisar gjort at kraftverket har gått med underskot i fleire år. I 2018 var underskotet på 8,8 millionar kroner.

Likevel måtte kraftselskapet same år betala 8 millionar kroner i skattar og avgifter til staten.

– Skattesystemet i dag legg ikkje til rette for at me skal oppgradera vasskrafta i Noreg. Mange kraftverk er nå 50 år gamle og må fornyast. Det er ikkje mogleg med dagens skattesystem, har administrerande direktør i Lyse produksjon, Bjørn Honningsvåg, uttalt til NRK tidlegare.

Frp: – Veldig gledeleg

Like før sommarferien blei det klart at det er politisk fleirtal på Stortinget for å møta krava til vasskraftselskapa.

Framstegspartiet står bak forslaget om å om å få til eit skatteregime som gjer det realiserbart med meir vasskraft og større utbyggingar som lønar seg.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp). Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Dei er derfor glade for at regjeringa følgjer opp i sitt forslag til statsbudsjett.

– Det er veldig gledeleg at det kjem endringar knytt til vasskraftskatten. Det viser at regjeringa har forstått at det må til dersom me skal modernisera ein del av vasskraftverka våre, seier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

130 prosjekt står klare

NHO er også blant dei som har kjempa for skatteendringane.

Dei viser til at norsk kraftbransje har 130 prosjekt som kan investerast i dersom oppgraderingane blir lønsame.

Regiondirektør for NHO Rogaland, Tone Grindland. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– NHO har ei klar forventning om at det blir lagt fram endringar knytt til skattlegging av vasskraft i statsbudsjettet og at stortinget får dette med gjennom prosessen, seier regiondirektør for NHO Rogaland, Tone Grindland.

Omlegging av skattesystemet for vasskraft vil kunna utløysa investeringar for over 20 milliardar kroner i eksisterande vasskraftverk og sysselsetja 12.000 årsverk i byggefasen, ifølge berekningar frå Thema Consulting Group.

Analysen viser også at dei samla inntektene til det offentlege vil auka.

Industri Energi er forbundet i LO som organiserer dei som jobbar i kraftkrevjande industri.

– Dersom dette stemmer er det positivt at regjeringa justerer eit skattesystem som i dag gjer at me ikkje brukar moglegheiten til å produsera meir straum i kraftverk som alt er i drift. Me treng å nytta vasskrafta fullt ut. Dette er bra for kraftbransjen, industrien og arbeidsplassane i Norge, seier forbundsleiar Frode Alfheim.