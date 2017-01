Statsadvokaten anker ikke

Statsadvokaten i Rogaland anker ikke dommen mot en mann i 30-årene fra Jæren som ble frikjent for voldtekt mot en gutt under 14 år. Det opplyser politiadvokat Herdis Traa. Mannen, som var lærer på Jæren, tilstod mesteparten av tiltalen, men han anker nå straffeutmålingen inn for lagsmannretten. Han ble dømt til ett år og ti måneders fengsel.