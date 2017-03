Statoil vil investere inntil 55 milliarder i Johan Sverdrup-feltet

Det opplyser Statoil i en pressemelding tirsdag morgen.

– Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er så stor at den må utvikles i flere faser. Fase 1 pågår nå, og utgjør 97 milliarder kroner. Fase 2 er på mellom 40 og 55 milliarder kroner. Totalt er det snakk om en investering på over 150 milliarder kroner, sier pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil til NRK.

Ifølge analyser gjort av Statoil i 2014, vil Johan Sverdrup-feltet skape store verdier for samfunnet.

– Verdiskapingen er anslått til 1.350 milliarder kroner, sier Eriksen.

Tre får kontrakter

Samtidig er det blitt kjent at tre selskap tildeles utviklingskontrakter. Det er Aker Solutions, som skal levere prosessplattform, Kværner, som skal stå for stålunderstell, og Siemens, som skal levere kraftforsyning fra land.

– Kvalitet i gjennomføringen av fase 1 og forbedringsarbeidet vi har gjennomført sammen med partnerne og leverandørene på fase 2, har styrket lønnsomheten. Nullpunktsprisen for hele feltutbyggingen er nå under 25 dollar fatet og med en ambisjon om en utvinningsgrad i verdensklasse på 70 prosent, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup til NTB.

28 nye brønner

For Aker Solutions er størrelsen på kontrakten 300 millioner kroner, og den innebærer arbeid til mer enn 250 ansatte i Oslo og Stavanger. For Kværners del er det snakk om en kontrakt på seks millioner kroner.

Det er planlagt boring av 28 nye brønner i forbindelse med fase 2-utbyggingen. Fase 2-konseptet omfatter også etablering av en områdeløsning for kraft fra land for Utsirahøyden innen 2022, opplyser Statoil.

Produksjonsstart for fase 2 er planlagt i 2022.