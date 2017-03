Statoil tildeler milliardkontrakt

Statoil har gitt Kværner Stord kontrakten for oppgradering av Njord A-plattformen, en kontrakt verdt fem milliarder kroner. Kontrakten vil gi 3000 årsverk fram til 2020, både for Kværner, og Aker Solution som skal stå for ingeniørarbeidene.