Statoil-sjefen tjener 14,9 mill.

Statoil leverte et godt resultat i 2017. Det førte til at selskapets konsernsjef Eldar Sætre økte lønna med 31 prosent, skriver Aftenbladet. Selskapets regnskap for 2017 viste et årsresultat på 97,2 milliarder kroner. Det er en oppgang på rundt 30 milliarder fra 2016.