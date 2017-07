Statoil på verstingliste

Statoil er inne på lista over de 100 selskapene i verden som står for 71 prosent av klimagassutslippene siden 1988. Listen framkommer i en rapport fra klimaorganisasjonen Carbon Disclosure Project, skriver den britiske avisen The Guardian. Statoil havner på en 37. plass, med 0,52 prosent av de globale industrielle klimagassutslippene.