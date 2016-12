Statoil-ansatt siktet for grov korrupsjon

Stavanger Aftenblad skriver at de begge ble pågrepet onsdag 7. desember i en koordinert aksjon.

Den Statoil-ansatte ble løslatt fredag, leverandøren dagen før. Begge nekter straffskyld, skriver avisen som hevder saken skal ha forgreininger til Canada.

– Vi er i dialog med Økokrim om bistand i forbindelse med etterforskningen, sier politiadvokat Tor Arvid Bruskeland ved Økonomiseksjonen i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Aftenbladet melder at den Statoil-ansatte, ifølge siktelsen, skal ha utnyttet stillingen sin til å skaffe seg «utilbørlige fordeler fra leverandørselskapet» og at han i flere år skal ha hatt en "sentral lederfunksjon" i firmaet.

Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør og leder for avdeling for medierelasjoner i Statoil, opplyser til NRK at det er en leder i Norsk Helikopterservice som er siktet, sammen med Statoil-toppen.

Suspendert og kansellert

Pedersen forklarer overfor NRK at saken startet med intern gransking i Statoil, etter en varsling til oljegiganten.

Informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen, understreker at de ikke har konkludert i saken og at de ikke vil forhåndsdømme noen. Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

Etter at Statoil meldte fra til politiet ble det tatt ut siktelse og Statoil fikk beskjed om å stoppe sin interne gransking, mens politiet holdt på i den innledende fasen av etterforskningen.

Den Statoil-ansatte er midlertidig suspendert, mens etterforskningen pågår. Samtidig understrekes det nøye at Statoil ikke har konkludert sin interne gransking og at det heller ikke er tatt ut noen tiltale i saken.

– Etterforskningen er i en innledende fase og det er viktig for Statoil å presisere at vi ikke vil forhåndsdømme noen, sier Glad Pedersen.

Statoil hadde inngått en intensjonsavtale med Norsk Helikopterservice om et backup-SAR-helikopter, som skulle bli gjeldende innen kort tid, opplyser Glad Pedersen.

Avtalen er nå kansellert og de vil lete i markedet etter noen andre til å levere denne typen oppdrag.

– Fortvilt og sjokkert

Inger Marie Sunde er oppnevnt som advokat for personen som jobber i Norsk Helikopterservice. Hun forklarer overfor NRK at hennes klient er sjokkert over den alvorlige siktelsen. Den siktede er ikke suspendert, opplyser hun.

– Min klient stiller seg fullstendig uforstående til siktelsen og er fortvilt og sjokkert. Han erkjenner ingen form for skyld, men han samarbeider med politiet og håper de er effektive og får oppklart saken raskt, slik at han blir helt renvasket, sier hun.

Inger Marie Sunde er oppnevnt som advokat for mannen som arbeider i leverandørselskapet. Foto: NRK

– Hvor mye penger kan det være snakk om?

– Jeg kan ikke gå inn på noen detaljer i saken, men det er ikke snakk om penger i det hele tatt, sier hun til NRK.

NRK har foreløpig ikke lyktes i å komme i kontakt med Norsk Helikopterservice.

– Langt fra korrupsjonsbestemmelsen

Tor Inge Borgersen er oppnevnt som advokat for Statoil-medarbeideren. Han går heller ikke i detaljer på hva saken dreier seg om.

– Jeg har vært med han i avhør og vet jo hva saken dreier seg om. Min oppfatning er at dette ikke er noen korrupsjonssak, sier han til NRK.

– Hva mener du det er da?

– Det er ikke blitt gjort noe straffbart. Det er langt fra det som korrupsjonsbestemmelsen inneholder.

Tor Inge Borgersen representerer den Statoil-ansatte. Foto: Erik Waage / NRK

Borgersen forklarer at hans klient svarer godt for seg og mener han har gode forklaringer på det som har kommet frem.

– Jeg tror han tar det ganske rolig. Det er ikke en komplisert sak. Det har ikke pågått noe korrupsjon.

– Hvorfor blir han da innkalt til politiet?

– Som sagt, jeg kan ikke gi noen detaljer, men vårt utgangspunkt er at det ikke har vært korrupsjon.