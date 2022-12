– Det var enklere før, da kunne man gjøre litt selv. Men nå er det en datamaskin på hjul, sier Pål Fagerli.

Lyset på bilen hans virker ikke, derfor har han nettopp blitt stoppet i Statens vegvesens lyskontroll i Stavanger.

Vegvesenet gir folk varsellapper, slik at det er tid til å fikse problemet.

– Jeg har forsøkt å skifte lys selv, men jeg fikk det ikke til. Jeg må ha bilen inn på verksted og få noen til å gjøre det, sier Fagerli.

Pål Fagerli ble stoppet i lysaksjonen. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Vegvesenet opplever en økning blant bilister som kjører uten lys.

32 kjøretøy ble kontrollert i dag. 17 kjøretøy hadde feil eller mangler med lys. 15 kjøretøy brukte lysene sine feil.

– Det er problematisk for trafikksikkerheten. Å se og bli sett er utrolig viktig. Uten lys er du en fare i trafikken, sier Paal Fossan, som er leder for utekontroll i Statens vegvesen i Stavanger.

Dyrere og mer avansert

Han mener årsaken til denne utviklingen er todelt: For det første må nye biler ofte på verksted for å skifte lyspærer. Det krever tid og penger.

– Bilene i dag er annerledes enn for ti år siden. De siste fem årene har det skjedd enormt mye, det har blitt veldig teknisk.

For det andre kjører stadig flere uten å sette seg inn i om de har på riktig lys. Og en del nye biler krever at lysene slås på manuelt.

– Jeg kan ikke alt hundre prosent, innrømmer May Brit Høyvik, som nettopp har blitt stoppet med ødelagt lys langs veien.

Paal Fossan er i Statens vegvesen kontrollerer lysene på et kjøretøy. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– En mekanikers skrekk

Med over 40 års erfaring har bilmekaniker Jan Harald Langeland sett hvor mye mer komplisert lyspæreskiftene har blitt.

– Det har blitt en mekanikers skrekk på enkelte biler, sier Langeland.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

På verkstedet står det en bil som er av den kompliserte sorten.

På den ene siden må flere ting demonteres før det er plass til å skifte lyspære. På den andre siden er det enkelt å komme til lykta for å montere ny lyspære.

I tillegg kan det bli veldig dyrt.

– Det burde være lett og det burde være en standard på lyspærene. Har man ledlys må man skifte hele lykta. Det kan koste mellom 30.000 og 50.000 kroner, sier han.

Derfor forstår han at en del kjører rundt uten lys i frontlykta.

Anbefaler folk å sjekke instruksjonene

– Hvis det står mellom varme i huset og lys på bilen, så er det kanskje noen som tar det valget at de vil ha varme i stedet for godt lys, sier Jan Harry Svendsen, som er rådgiver i NAF.

Jan Harry Svendsen, rådgiver i NAF. Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

De ser det samme som Statens vegvesen langs veiene. Også NAF konkluderer med det samme: Flere kjører uten riktig lys.

– Et godt råd fra oss er å ta et dypdykk i instruksjonsboken og finne ut av hvordan lysbryteren virker, sier han.

I tillegg er et råd å jevnlig ta en runde rundt bilen for å sjekke at lysene på bilen er i orden.