Staten vil ha ny avtale med Rogaland

Som eitt av to fylke, skal Rogaland få sjanse til å oppretta ein regionvekstavtale med staten, seier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik. Han nemner at samarbeid om grøn omstilling i næringslivet og om korleis det offentlege best kan ta vare på eldre menneske, kan vera aktuelle tema. Regjeringa har ikkje sett av pengar, og ønskjer først å finne ut kva område avtalen skal konsentrera seg om.