Staten soper inn olje- og gasspengar

Petoro har i tredje kvartal levert 167 milliardar kroner til statskassen. Det er mest like mykje som for heile fjoråret. Petoro forvaltar for staten sine direkte eierandelar i norske olje- og gassfelt. Hittil i år har Petoro levert 402 milliardar kroner, som i sin heilskap går til staten.

– På denne måten sørger me for at desse ekstraordinære inntektene kjem velferdsstaten til gode, seier administrerande direktør i Petoro, Kristin F. Kragseth.