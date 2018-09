Etter eit møte mellom den nye samferdselsministeren Jon Georg Dale og styringsgruppa for den nye bomringen på Nord-Jæren er det klårt at det blir gjort noko med rushtidsavgifta på 44 kroner for kvar passering.

Staten set ikkje krav til at det skal innførast rushtidsavgift når den nye bomringen blir innført på Nord-Jæren. Ministeren krev heller ikkje at bomringen må opne den 1. oktober, slik det tidlegare har vore semje om.

Møtet skjedde mellom klokka 10 og 11, måndag føremiddag. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Det betyr at den nye bomringen kan bli utsett frå 1. oktober til seinare. Eit av forslaga er då å vente med innføring til årsskiftet.

Vil ikkje usette opningsdagen

Trass i at ministeren opnar for å utsetje innføring av den nye bomringen, kjem ikkje fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal (krF) til å gå inn for det.

Ho viser til at ministeren krev at dei fire kommunane og fylkeskommunen er samde, dersom dei skal gjera endringar i den vedtatte planen.

– Eg kjem ikkje til å ta initiativ til eit nytt møte i styringsgruppa nå, seier Ege Tengesdal.

Blei kalla inn til ministeren

Møtet kom i stand etter at ordførar i Sandnes, Stanley Wirak, sende eit brev til vegdirektøren, der han bad om svar på fleire spørsmål.

Han ville vita om rushtidsavgifta på 44 kroner, morgon og kveld, kunne kuttast ut utan at heile bomringen måtte leggjast til side.

Ordførar i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), har fått gjennomslag for brevet han har sendt. Her saman med varaordførar Pål Morten Borgli (Frp) Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Wirak ville også vite om rushtidsavgifta kunne fjernast på eit seinare tidspunkt, sjølv om den er med frå starten.

Til sist ville han vita om innføring av den nye ringen kan utsetjast, og om den nåverande bomringen kan gå sin gang i mellomtida.

Krev semje lokalt

Samferdselsminister Jon Georg Dale gjer det klårt at det må vera semje blant ordførarane i dei råka kommunane og at endringar i opplegget for den nye bomringen kan bli gjennomført.

I tillegg gjer ministeren det klårt at det må vera balanse mellom inntekter og utgifter og at pakka samla må føre til at nullvekstmålet for personbiltrafikken står ved lag.