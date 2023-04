Starter søk etter observasjon av tom kajakk

Det er observert en kajakk som driver sørover utenfor Hestnes i Hafrsfjorden i Stavanger, melder hovedredningssentralen. De har sendt et helikopter samt politibåt og nødetater til området for et søk. – Det er alltid en sjanse for at noen kan ligge i vannet og ha behov for hjelp, men vi har ikke fått beskjed om noen ulykke, sier redningsleder Steinar Vatne. HRS skriver videre at dersom noen savner en kajakk bes dem ta kontakt med Hovedredningssentralen eller politiet.