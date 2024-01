Starter nytt parti

Den tidligere lederen i Industri- og næringspartiet, Owe Ingemann Waltherzøe, starter et nytt parti, Det norske industriparti.

Det er bare få dager siden han trakk seg som leder for Industri- og næringspartiet (INP), etter intern uenighet.

Leder i INP i Rogaland, Jan Inge Selvik, er sjokkert over nyheten.

– For få dager siden trodde vi ikke at han skulle gå av engang, sier Selvik.

Han opplyser at rundt 30 av 1700 medlemmer i Rogaland har meldt seg ut den siste tiden.