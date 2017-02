Startar salet av Sirdal-hestar

– Mattilsynet kan ikkje halda fram med å ha desse 35 hestane i forvaring, så me går nå vidare i saka, seier Odd Ivar Berget, som er regionssjef for Mattilsynet i Sør Rogaland.

Eigentleg skulle saka om hestane vore avslutta etter at ekteparet som bur på ein gard i Sirdal blei nekta dyrehald i oktober i fjor. I november henta Mattilsynet ut hestane på garden, men før Mattilsynet fekk omplassert dei, gjorde dottera til ekteparet krav på hestane.

Etter dette har det vore dialogen mellom dottera sin advokat og Mattilsynet som har forseinka omplasseringa av hestane.

– Me har prøvd å finna ei løysing på om dottera kan ta over eigarskapet på hestane. Denne løysinga har me ennå ikkje funne. Derfor går me nå i gang med å kartleggja moglege kjøparar av hestane, fortel Berget til NRK.

Det siste brevet dei sende til advokaten har skal dei ikkje ha fått svar på. I dette brevet informerte dei om at dei ville setja i gang salet, dersom dei ikkje fekk svar innan ein tidsfrist.

NRK fekk ikkje fatt i advokaten for kommentar torsdag morgon.