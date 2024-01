Stanset ruskjører

Politiet stanset en bilfører i Årsvollveien i Sandnes onsdag kveld. Bilføreren ble tatt med til legevakten for blodprøver fordi de mistenke føreren å være ruspåvirket.

Bilføreren er også anmeldt for å ha kjørt uten førerkort, og for at bilen hadde falske kjennemerker. Personen var alene i bilen.