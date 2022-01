Stanset ruskjører

En mann i 50 årene uten gyldig førerkort, ble stanset av politiet på Sviland i Sandnes i fire tiden tirsdag morgen. Han er mistenkt for å ha vært ruset da han ble stanset. Passasjeren var eier av bilen, og er anmeldt for å ha overlatt bilen til mannen i 50 årene, og for å ha hatt tabletter på seg.