Stanset ikke i kontroll

Rett før klokka to i natt unnlot en mc-fører å stanse for politikontroll, og forsvant for patruljen. En time senere ble motorsykkelen funnet parkert. Politiet traff da på tre yngre personer. Den ene erkjente å ha kjørt fra politiet. Førerkort beslaglagt og blodprøve tatt. Sak opprettet.