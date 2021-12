Stanset for fyllekjøring – hevder han drakk saft

En mann i 50-årene ble stanset av politiet da han kjørte på E39 ved Forus. Han framstod som påvirket og en promilletest viste at han hadde over lovlige verdier av alkohol i blodet. Mannen hevder han bare hadde drukket saft. Han blir framstilt for lege for å ta blodprøve.