Stanser salget av Easee-ladere

Det svenske Elsäkerhetsverket innfører salgsforbud for Easees elbilladere i Sverige, skriver Dagens Næringsliv. Easee er et Stavanger-basert selskap som har blitt gigantiske på elbillader-markedet.

– Dette kom som lyn fra klar himmel, sier Easee-gründer Jonas Helmikstøl når Dagens Næringsliv treffer ham sent tirsdag kveld.

Det var for en drøy måned siden at svenske myndigheter stilte en rekke spørsmål rundt Easees ladere.

I et brev til Easee ble det advart om at selskapets ladere risikerte å bli ilagt salgsforbud, og at selskapet kunne bli tvunget til å tilbakekalle produktet fra kundene. Problemene var knyttet til manglende jordfeilvern.