Stanser laksefisket i Rogaland

Søndag stenger laksefisket i 33 elver i deler av Norge. Årsaken er for lite fisk i elvene, opplyser Miljødirektoratet til NRK.

– Nå er det risiko for alvorlig skade på laksebestandene, og vi mener derfor at vi må gjøre tiltak, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

I Rogaland gjelder stansen for disse elvene: Figgjo, Hjelmelandsåna, Nordelva (Åbøelva) og Vikedalselva.