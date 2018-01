Nesten alle avganger fra heliporten på Sola er innstilt inntil videre. Siste melding torsdag formiddag er at tre helikoptre går til Ekofisk. Det er ikke meldt om flere avganger.

Allerede onsdag kveld ble avgangene innstilt, på grunn av snøværet. Torsdag morgen ble det meldt om værfenomenet statisk aktivitet (se faktaboks), noe som gjør at ingen helikoptre fikk lette fra heliporten.

Statoil har sendt melding til sine ansatte, der de ber alle passasjerer møte til avtalt tid. Det gjør at det etter hvert har blitt mye folk inne på venterommet på Sola.

Gunn Inger Risdal fra Arendal kom til helikopterterminalen klokka 10 på tirsdag. Fortsatt vet hun ikke når hun og kollegaene kommer seg til Heimdalfeltet i Nordsjøen.

– Jeg skulle reise ut klokka 13 på tirsdag. Nå sitter vi her på torsdag og venter på ny informasjon, sier hun.

Kjedelig å vente på informasjon

Risdal har sovet på hotellet rett i nærheten av heliporten. Hun har ingen ærend i området, og timene blir lange i venterommet på Sola.

– Vi føler ikke akkurat at vi får gjort all verdens her vi sitter. Ikke er vi hjemme, og ikke er vi på jobb. Men vi får testet tålmodigheten, sier hun.

Heldigvis er stemningen kollegaene imellom fremdeles god.

– Vi er fulle av dårlige vitser, forsikrer Risdal.

Torsdag morgen var det full stans i helikoptertrafikken fra Sola til Nordsjøen. Torsdag formiddag meldes det om at tre helikoptre får gå til Ekofisk. Foto: Tore Kommedal Asheim / NRK

Vil heller jobbe

Også Aslak Øksland har ventet lenge. Han var på plass klokka 05.30 torsdag morgen.

– Den eneste infoen vi har fått, er at det kommer ny info senere. Det er slik det pleier å være når det er forsinkelser, sier han.

– Hvordan er det å sitte her og vente?

– Man vil jo bare komme seg ut på jobb. På jobb, eller tilbake til hotellet. Det er bedre enn å sitte her på disse benkene.